Het noodlijdende ARTIS moet noodgedwongen afscheid nemen van zijn drie leeuwen, zegt directeur Rembrandt Sutorius donderdag in De Telegraaf. Vanwege de coronacrisis heeft de dierentuin geen geld om een nieuw leeuwenverblijf te bouwen en dus zullen ze half februari verhuizen naar een park in Zuid-Frankrijk.

"Dat we hebben besloten om de leeuwen te laten gaan is een superpijnlijke beslissing", zegt Sutorius, die zich zorgen maakt om de financiële toestand van ARTIS. "We openden onze deuren in 1838 en hebben hier leeuwen sinds 1839. Die roofdieren zijn een deel van onze identiteit."

Volgens de dierentuindirecteur was het oude leeuwenverblijf zijn tijd ver vooruit toen het in 1927 openging. "Maar als je daar nu staat, wens je de dieren een beter en groter verblijf toe en dat kunnen we de komende jaren niet bieden."

De vier miljoen euro die een nieuw onderkomen voor de dieren moet kosten, kan het park nu niet betalen. "Wellicht kan het over drie of vijf jaar, maar het kan ook nog tien jaar duren voordat we het kunnen realiseren. Het betekent wat mij betreft niet dat we nooit meer leeuwen zullen hebben", aldus Sutorius.

Eerder kondigde ARTIS aan noodgedwongen twintig tot veertig banen te schrappen. Als gevolg van de coronacrisis lijdt de Amsterdamse dierentuin een miljoenenverlies. Directeur Sutorius voorziet een tekort van twintig miljoen euro in de komende jaren. "Het kost 60.000 euro om ARTIS een dag draaiende te houden en we zijn door ons spaargeld heen."