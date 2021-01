De raceduif die een vliegtocht van 13.000 kilometer van de VS naar Australië zou hebben overleefd, komt vermoedelijk helemaal niet uit Amerika. Het identificatieringetje om zijn pootje, het bewijs dat het dier uit de Amerikaanse staat Oregon zou komen, blijkt vals te zijn.

Deze conclusie trekt een woordvoerder van een raceduivenvereniging in Oklahoma. Volgens buitenlandse media zou het nummer om het pootje van Joe niet traceerbaar zijn. Dit zou betekenen dat het dier niet per se uit de VS hoeft te komen.

Het zou gaan om een geval van postduivenfraude, stelt de zegsman van de vogelclub. Het vervalsen van vogelringen komt vaker voor in de duivensport. Sommige dieren en hun prestaties zijn behoorlijk waardevol.

De Australische autoriteiten waren van plan om Joe te doden, omdat het dier mogelijk besmettelijke vogelziekten uit de VS zou hebben meegenomen. De quarantaineregels op dit gebied zijn erg streng in Australië. Maar voor het doden van de duif zou nu mogelijk geen reden meer zijn, omdat Joe dus niet uit dat land zou zijn aangevlogen.

De Australische dierenpartij smeekt om een 'duivenpardon'

De uitgemergelde vogel werd eind december in een achtertuin in Melbourne gevonden. Het dier werd door de vinder vernoemd naar de aankomende Amerikaanse president, Joe Biden.

De Australische vicepremier Michael McCormack bemoeit zich nu zelfs met de zaak. Hij stelt nog geen uitsluitsel te kunnen geven over de toekomst van Joe. Gezondheidsminister Martin Foley van de deelstaat Victoria heeft de federale overheid gevraagd het leven van Joe te sparen. De Australische dierenpartij smeekt zelfs om een "duivenpardon" voor de vogel.