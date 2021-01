Een raceduif heeft een reis van 13.000 kilometer van de Verenigde Staten naar Australië overleefd, maar wordt mogelijk geëuthanaseerd. De autoriteiten in het land maken zich namelijk zorgen over de ziektes die duif Joe (vernoemd naar de aankomende Amerikaanse president Joe Biden) bij zich kan dragen.

Joe verdween in oktober tijdens een race in de Amerikaanse staat Oregon en dook onlangs op in de achtertuin van de Australische Kevin Celli-Bird.

Volgens de Australiër zag de duif er "vermoeid" uit. Het vermoeden is dat Joe, zoals Celli-Bird hem heeft genoemd, een deel van de reis heeft gevlogen en vervolgens toevlucht heeft gezocht op een vrachtschip.

Tegen meerdere media heeft de man gezegd dat hij is gebeld door de Australische quarantaine- en inspectieservice. Hem was gevraagd de vogel te vangen, iets wat Joe niet laat gebeuren. "Het is niet toegestaan dat de duif in Australië blijft", zo heeft een woordvoerder aan de media gemeld.

Eventuele ziektes die Joe bij zich draagt kunnen namelijk de gehele vogelpopulatie in het land in gevaar brengen. Het is nu zaak dat de raceduif zo snel mogelijk gevangen wordt, voordat wordt overgegaan op het laatste 'redmiddel': euthanasie.