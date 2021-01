De 'ravenkoningin' die normaal gesproken in de Tower of London 'woont', wordt vermist. Het personeel van het fort in de Britse hoofdstad vreest dat de vogel dood is. Raaf Merlina, die sinds 2007 bij de groep raven in de Tower woont, is al enkele weken niet meer gezien, meldt BBC News woensdag.

Gewoonlijk zitten er minimaal zes raven in de Tower. Volgens de legende zal zowel het fort als het koninkrijk ineenstorten als de vogels ooit vertrekken. Momenteel houden zeven raven zich op in de toren.

De lange afwezigheid van Merlina duidt er volgens een woordvoerder van de Tower op dat de raaf is overleden. "Merlina was de onbetwiste heerser van de groep. De koningin der raven. Ze zal enorm worden gemist door de andere raven, door de ravenmeester en door ons allemaal in de Tower", zegt hij.

De Tower of London is een gebouwencomplex aan de Theems in het hart van Londen. Het gebouw heeft in de loop der eeuwen dienstgedaan als fort, koninklijk paleis, staatsgevangenis, garnizoen, museum en arsenaal. De naastgelegen Tower Bridge dankt zijn naam aan het complex.

Karel II van Engeland zou in de zeventiende eeuw de eerste monarch zijn geweest die heeft bepaald dat de raven te allen tijde in de toren gehouden moesten worden. Toen er eeuwen later - halverwege de vorige eeuw - nog maar één raaf over bleek te zijn, beval de toenmalige Brits premier Winston Churchill dat de ravenpopulatie uit minimaal zes raven moet bestaan.

In 2018 begon de Tower een speciaal fokprogramma, omdat het steeds moeilijker werd om aan raven te komen. Het torenpersoneel heeft laten weten geen plannen te hebben om op korte termijn een opvolger van Merlina te zoeken.