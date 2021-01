In de Amerikaanse staat Florida zijn beelden opgedoken van een zeekoe die de achternaam van president Donald Trump op zijn huid draagt. Volgens persbureau AP zijn de letters niet in de huid gekerfd, maar is de naam aangebracht in een dikke laag algen op zijn rug.

Natuurbeschermers loven 5.000 dollar uit - omgerekend zo'n 4.110 euro - voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de verdachte. Die persoon riskeert een boete van 50.000 dollar en één jaar celstraf.

Het dier werd gespot in de Homosassa rivier aan de westkust van Florida. Lokale autoriteiten hebben vastgesteld dat de lamantijn, een bedreigde diersoort, niet zwaargewond was.

Op sociale media worden beelden van het dier veelvuldig gedeeld. De Amerikaanse Fish and Wildlife Service (USFWS) roept getuigen op zich te melden. "De lamantijnen zijn een essentieel onderdeel van het ecosysteem", aldus de zoölogen.

USFWS-directeur Jaclyn Lopez stelt in gesprek met Amerikaanse media dat de gezochte verdachte "niet bang is om grof geweld te gebruiken" en daarom opgespoord moet worden.