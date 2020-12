Een Russische kat is onlangs aan de dood ontsnapt toen hij, verpakt in een vuilniszak, op het laatste moment door een oplettende medewerker gered werd van de vuilnispers. Het dier heeft nu de symbolische titel van plaatsvervangend minister van Milieu in de regio Oeljanovsk gekregen.

De medewerker van het sorteerbedrijf stond aan een lopende band die eindigde in een afvalscheidingsmachine. Hij pakte een vuilniszak vast "met een zachte inhoud", zo vertelde hij later aan Russische media.

De man maakte de zak open, waarop de kat zijn kop naar buiten stak. Op een video is te zien dat collega's verbaasd toekijken. De directeur van het sorteerbedrijf zegt op basis van de beelden dat het dier "seconden verwijderd was van zijn dood."

De minister van Milieu Gulnara Rakhmatulina besloot het dier te adopteren en hem een symbolische titel van plaatsvervangend minister te geven. Een check van de dierenarts wees uit dat de kat verder helemaal gezond was.

Rakhmatulina zoekt nog een naam voor de kat. Ook wil ze eigenaren van huisdieren op het hart drukken dat ze verantwoordelijk zijn voor hun dier. "Als je je dier niet meer zelf kan houden, zijn er genoeg opvangplekken te vinden."