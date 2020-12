Een tweede wolf is deze maand op camera's vastgelegd op de Zuid-Veluwe. Begin deze maand werd het dier alleen gespot en twee weken later samen met de al eerder in het gebied gesignaleerde wolvin. Als de twee een paar gaan vormen, wordt de kans op wolvenwelpen steeds groter, meldt Natuurmonumenten vrijdag.

Een wildcamera van Natuurmonumenten legde de twee dieren 's avonds samen vast.

Boswachter Frank Theunissen denkt zeker te weten dat de tweede wolf een mannetje is. "Je ziet op de beelden dat de wolf forser is en dat hij zijn poot optilt om te urineren. Dat is voor mij bewijs genoeg dat het een mannetje is."

De wolvin, die in april werd gesignaleerd, laat volgens de boswachter steeds nadrukkelijker weten dat ze in het gebied is. "De eerste tijd dat ze hier was, is ze heel voorzichtig geweest. De laatste tijd zagen we steeds vaker dat ze markeerde. Daarmee zegt ze 'hier was ik'. Een mannetje mag dat als uitnodiging opvatten."

Het is wel nog de vraag of de twee wolven ook daadwerkelijk een paar gaan vormen, omdat de tweede wolf er pas kort is. Als de twee wolven nog samen zijn in januari en februari, dan groeit de kans op wolvenwelpjes. Dat betekent dat de Zuid-Veluwe, na de Noord-Veluwe, het tweede gebied wordt met een wolvenroedel in Nederland.

Wolvin werd geboren op Noord-Veluwe

DNA-onderzoek moet nog uitwijzen waar de nieuwe wolf vandaan komt. De kans lijkt klein dat de twee wolven uit dezelfde familie komen. "De wolvin werd zelf in een nest van vijf geboren op de Noord-Veluwe. Doorgaans zoeken broers en zussen elkaar niet op en dulden ze elkaar niet in hun territorium."

"De uitzondering bevestigt soms de regel, dus niets is zeker", legt Theunissen uit. Volgens de boswachter is de Zuid-Veluwe een uitstekend gebied voor de wolven om een roedel te vormen. "Groot, rustig en met voldoende prooien."