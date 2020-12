De natuurbranden die afgelopen zomer in Australië woedden troffen ruim 60.000 koala's, meldt het Wereld Natuur Fonds (WWF) maandag in een rapport (pdf). Beelden van de verwoestende natuurbranden gingen de wereld over en de Australiërs spraken zelf van een black summer (zwarte zomer).

De koala's werden geconfronteerd met het inademen van schadelijke lucht, hittestress, uitdroging, voedseltekorten en het verlies van leefgebied. Als gevolg daarvan waren ze een makkelijker doelwit voor andere prooidieren. In tegenstelling tot vogels en kangoeroes bewegen koala's zich een stuk trager, waardoor ze vaak niet op tijd konden vluchten voor de vlammenzee.

Ruim 41.000 koala's werden getroffen op Kangaroo Island, een eiland ten zuiden van de staat Zuid-Australië. In de aangrenzende staat Victoria werden elfduizend koala's geconfronteerd met de bosbranden.

In de staten Queensland (900) en New South Wales (8.000) werden de dieren al voor de natuurbranden bedreigd, voornamelijk door landontginning voor onder meer landbouw en mijnbouw. Ook heeft klimaatverandering desastreuze gevolgen voor de diersoort.

Volgens het WWF is het zeer heftig dat zo'n groot aantal koala's is getroffen door de branden. De natuurorganisatie is een initiatief begonnen om de populatie weer te laten groeien. Het wil het aantal koala's in het oosten van Australië in 2050 hebben verdubbeld. Hiervoor wil het samenwerken met landeigenaren om nieuw habitat voor de dieren te creëren.

Naast de buideldieren werden volgens het WWF ook miljarden andere dieren getroffen: ongeveer 143 miljoen zoogdieren, 2,46 miljard reptielen, 181 miljoen vogels en zeker 51 miljoen kikkers.

Branden houden land maandenlang in de greep

Door de branden werd bijna 19 miljoen hectare in het zuiden en oosten van het land verwoest. Pas afgelopen maart werd het sein brand meester gegeven.

Het waren een van de hevigste branden die het land in de laatste decennia zag. Dat kwam vooral door droogte- en hitterecords in de afgelopen jaren. De gevolgen waren groot: 3.500 woningen werden verwoest, 34 mensen stierven in de vlammen en 445 mensen overleden door het inademen van rook.