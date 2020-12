In het afgelopen jaar zijn in totaal 113 nesten van drie verschillende soorten bedreigde zeeschildpadden aangetroffen op de eilanden Bonaire en Klein Bonaire. Dat is een toename van 27 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Wereld Natuur Fonds (WNF) donderdag.

Het gaat om nesten van de dikkopschildpad, karetschildpad en groene zeeschildpad. Het eerste nest werd op 1 mei ontdekt, het laatste nest werd op 13 november gevonden. De meeste eieren zijn al uitgekomen, maar de eieren in een aantal nesten die oktober en november gemaakt zijn, moeten nog uitkomen.

"De eerste berekeningen laten zien dat het uitkomstsucces van nesten waarschijnlijk iets hoger ligt dan vorig jaar", zegt Kaj Schut van de organisatie Sea Turtle Conservation Bonaire (SCTB). "Bovendien vertoonden minder nesten tekenen van bacteriën en schimmels, twee factoren die een negatief effect hebben op het uitkomstsucces."

De eieren zijn gelegd door ongeveer 28 schildpadden. Dikkopschildpadden, karetschildpadden en groene zeeschildpadden zijn meestal verantwoordelijk voor vier nesten per jaar.

SCTB heeft er constant op toegezien dat alles goed zou gaan met de schildpadden. De vrijwilligers van de organisatie werkten ondanks alle coronamaatregelen door om de stranden veilig te houden.

De afgelopen maanden viel er veel regen en stond het water erg hoog, wat problemen veroorzaakte bij een aantal nesten. "Helaas zijn drie nesten verloren gegaan door de regen en hoge golven", aldus Schut.