Oud-circusolifant Buba mag toch bij circusfamilie Freiwald in Nederland blijven. De Tweede Kamer heeft zich achter de olifant geschaard en wil niet dat het dier naar een opvangverblijf elders in Europa wordt gebracht. PVV-leider Geert Wilders noemt het "het beste nieuws van de dag".

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wachtte het oordeel van de Kamer af voordat ze een beslissing wilde nemen. De bewindsvrouw had een opvangverblijf in Frankrijk op het oog als mogelijk nieuw thuis voor Buba.

Volgens de familie zou dat de grijze kolos fataal worden. Buba zou zonder de familie sterven aan eenzaamheid, beweert Freiwald. De olifant reist al dertig jaar met de circusfamilie mee.

Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de oud-circusolifant, nu de Tweede Kamer moties van de PVV en CDA-Kamerleden Maurits von Martels en Martijn van Helvert steunt, waarin wordt opgeroepen om Buba bij de circusfamilie te houden. Het CDA-tweetal opperde eerder in gesprek met De Telegraaf voor financiële steun voor de familie, die aangaf dat de onderhoudskosten van Buba te hoog werden.

Schouten hield eerder de boot op een langer verblijf af, omdat de minister eerder geïmplementeerde wetten respecteerde. Zo is het sinds 2015 niet meer toegestaan om optredens met wilde dieren te houden in het circus, of om met de dieren rond te reizen. Buba was nog in Nederland door een eerder verleende ontheffing, maar ook die is inmiddels verlopen.