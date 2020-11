Kaavan, de volgens dierenactivisten 'eenzaamste olifant ter wereld', is maandag aangekomen in Cambodja. Het dier heeft 35 jaar onder slechte omstandigheden geleefd in een Pakistaanse dierentuin in Islamabad, maar zal de rest van zijn leven met soortgenoten mogen doorbrengen in een Cambodjaanse opvang.

De wereldwijd opererende dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters zit achter de redding van het dier. De afgelopen maanden heeft het team zich voorbereid op het vervoer van Kaavan via een vrachtvliegtuig.

"Drie keer per dag oefende het team met Kaavan de veilige en stressvrije in- en uitgang in en uit de transportkist, die ongeveer 4 ton weegt. Kaavan kreeg snel vertrouwen in ons en boekte in korte tijd grote vooruitgang."

Tijdens de tien uur durende reis lag 200 kilo voedsel klaar voor het dier. "In zijn transportkist is een buizensysteem geïnstalleerd om tot 200 liter urine te onderscheppen." De betrokken dierenarts van Vier Voeters laat weten dat Kaavan "heeft gegeten en niet gestresst leek. Hij heeft zelfs een beetje geslapen in de transportkist."

Kaavan had vanaf 1990 een partner, tot deze in 2012 overleed. De olifant begon vervolgens tekenen van verveling, stress en eenzaamheid te vertonen. Aan zijn overplaatsing naar een opvang wordt al jaren gewerkt. Onder meer zangeres Cher heeft zich ingezet voor het dier.

De inmiddels gesloten Marghazar Zoo waar Kaavan verbleef is berucht vanwege de slechte omstandigheden waaronder dieren moesten leven.