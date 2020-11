De uil die eerder deze maand werd gered uit de kerstboom die voor het Rockefeller Center in New York is bedoeld, is weer vrijgelaten. Verzorgers hebben de vogel geholpen weer op krachten te komen, meldt de betrokken dierenopvang donderdag.

De kleine zaaguil, die de toepasselijke naam Rocky heeft gekregen, is volgens haar verzorgers "een taaie vogel". "Het is goed om haar weer in het wild te zien."

In een video van de vrijlating van Rocky is te zien dat de kleine uil een fractie twijfelt, maar toch de wildernis verkiest boven de hand van een van haar verzorgers. Rocky's soort leeft in de bossen van Noord-Amerika. Een zaaguil wordt doorgaans maximaal 20 centimeter groot.

Voordat Rocky ontdekt werd, had ze al zeker 200 kilometer afgelegd. De uil had een paar dagen niet gegeten en kreeg dan ook "alle muizen die hij op kon", zo meldde de opvang eerder. Pas later werd ontdekt dat Rocky een vrouwtje is.