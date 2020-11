Bij Zierikzee is zaterdagochtend een dode dolfijn aangetroffen. Dat heeft hulporganisatie SOS Dolfijn gemeld. Gezien de soort en de locatie is het waarschijnlijk één van de dieren die vrijdag nog bij de Oosterscheldekering werden gespot.

Voorbijgangers zagen rond 16.00 uur meerdere dolfijnen zwemmen voor de kering.

Het dier dat zaterdag rond 11.00 uur werd aangetroffen is een ongeveer 1,5 meter lang mannetje. Het dier is geborgen en vervoerd naar Utrecht. Daar gaat aan de faculteit Diergeneeskunde onderzoek doen naar de doodsoorzaak van de dolfijn.

Uit het onderzoek moet naar voren komen of de dolfijn levend gestrand was en daarna is overleden en wat de mogelijke oorzaak van het stranden is geweest. Zo wordt onder andere uitgezocht of het dier wellicht ziek was en of het dier nog recent had gegeten.

Dolfijnen zwemmen doorgaans in warmer water dan de Noordzee

De waarneming van de dolfijnen vrijdag was bijzonder omdat deze diersoort doorgaans niet voor de Nederlandse kust leeft. De dieren zwommen bij de sluizen van de Oosterscheldekering

Dolfijnen leven doorgaans in warmere wateren, maar dit jaar worden er opvallend veel waargenomen voor de Nederlandse kust.