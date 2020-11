Zeker drie gewone dolfijnen zwommen vrijdagmiddag bij de Oosterscheldekering. De waarneming is bijzonder omdat deze diersoort doorgaans niet voor de Nederlandse kust leeft, meldt SOS Dolfijn.

De dolfijnen werden rond 16.00 uur gesignaleerd. De informatie werd vervolgens door de waarnemer geplaatst op waarneming.nl, inclusief een foto van een van de dolfijnen.

De dolfijnen zwommen bij de sluizen van de Oosterscheldekering. "Mogelijk was daar toen veel vis", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. "De waarnemer omschrijft niets waaruit blijkt dat ze iets mankeren, maar het is wel een korte waarneming geweest."

De waarnemer zag de drie dolfijnen uit het water springen. Mogelijk bestond de groep uit meer dolfijnen, maar werden die niet gezien omdat ze onder water bleven. "Het zijn groepsdieren", legt Van den Berg uit. "Ze leven soms in groepen met tientallen dolfijnen."

Opvallend veel dolfijnen voor Nederlandse kust

Dolfijnen leven doorgaans in warmere wateren, maar dit jaar zijn er volgens Van den Berg opvallend veel waargenomen voor de Nederlandse kust. Zo zwom bijvoorbeeld een gewone dolfijn in Harlingen en een tuimelaardolfijn in IJmuiden.

In dat soort gevallen is SOS Dolfijn extra alert, omdat alleenreizende dolfijnen vaker in nood zijn. Maar ook de situatie van de drie dolfijnen die vrijdag gespot werden wordt in de gaten gehouden. Het opvang- en kenniscentrum hoopt daarom dat mensen het melden als ze de dolfijnen zien. Hun huidige locatie is niet bekend.