Een kleine uil is deze week gered uit de kerstboom die bedoeld is voor het Rockefeller Center in New York. Het dier was per ongeluk en onvrijwillig meegereisd, zo ontdekten medewerkers van het transportbedrijf toen de boom na een lange reis al in de staat New York was aangekomen.

Het gaat om een zaaguil, die in de bossen van Noord-Amerika leeft. Deze uilensoort wordt doorgaans maximaal 20 centimeter groot.

"Hij had drie dagen geleden voor het laatst gegeten", zo meldt de wildopvang waar het dier naartoe is gebracht op Facebook. Rockefeller, zoals de uil toepasselijk is genoemd, heeft vocht toegediend gekregen. "En we voeren hem alle muizen die hij op kan", aldus de opvang.

Als het dier weer op krachten gekomen is, zal hij worden vrijgelaten in het wild. "Het is een bijzonder kerstverhaal", zo zegt de wildopvang.

Rockefeller in de handen van een medewerker van de wildopvang. (Foto: Ravensbeard Wildlife Center)