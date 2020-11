De oudste koningspinguïn in gevangenschap is op 46-jarige leeftijd overleden, meldt de dierentuin in het Duitse Wuppertal woensdag. Mogelijk was het vrouwtje, dat Oma werd genoemd, nog zelfs iets ouder. Haar exacte leeftijd is namelijk niet bekend.

Koningspinguïns worden in het wild doorgaans zo'n twintig jaar. Oma was met afstand de oudste koningspinguïn in dierentuinen wereldwijd, aldus de Duitse dierentuin. Het record zou nu in handen zijn van een 37-jarige koningspinguïn.

Oma kwam in 1975 met elf soortgenoten via Nederland naar Wuppertal. Ze was toen minstens één jaar oud. Het ei waaruit ze kwam, was gelegd in de koningspinguïnkolonies in Antarctica, maar uitgebroed in Zuid-Afrika. De twaalf dieren vormden volgens de dierentuin een van de succesvolste pinguïnfokgroepen ter wereld.

Oma hielp decennialang bij het grootbrengen van de kuikens in de dierentuinkolonie. Wel kreeg ze de laatste jaren last van ouderdomsverschijnselen, zoals een misvormde snavel, beperkte mobiliteit en staar. Vlak voor haar dood bewoog Oma nauwelijks. Ook at ze minder.

Oma werd nog behandeld, maar haar toestand verbeterde niet. De verzorgers van de dierentuin besloten uiteindelijk Oma te euthanaseren. De kolonie waar ze deel van uitmaakte, bestaat nu nog maar uit achttien koningspinguïns.