Bezoekers van het Ouwehands Dierenpark hebben vanaf vrijdag een kans om een glimp op te vangen van Fan Xing. De reuzenpanda kwam ruim een half jaar geleden ter wereld in de dierentuin, maar was tot dusver alleen te zien op camerabeelden vanuit het hok. Deze week ontdekken moeder en zoon het grotere binnen- en buitenverblijf.

"Als Fan Xing het wil, zal hij vanaf vrijdag te zien zijn voor bezoekers", meldt Ouwehands Dierentuin in een persbericht.

De dierentuin stelt het buitenverblijf van de panda's zodanig te hebben aangepast dat Fan Xing veilig kan leren klimmen en vallen. Als de reuzenpanda dat onder de knie heeft, wordt het verblijf teruggebracht in de oude staat.

Volgens José Kok van de afdeling Zoölogie is Fan Xing "energiek en krachtig", en beschikt het pandajong daarnaast over een goede motoriek.

Eigenaar van de Rhenense dierentuin Marcel Boekhoorn durft geen uitspraken te doen over wanneer Fan Xing zich voor het eerst zal laten zien aan het grote publiek. "Het is een ondernemende reuzenpanda, dus alles is mogelijk."

De naam Fan Xing verwijs naar het wereldberoemde schilderij De sterrennacht van Vincent van Gogh. Het geslacht van de panda werd pas na een half jaar duidelijk, doordat hij en zijn moeder Wu Wen lange tijd met rust werden gelaten.

Pandajong verblijft nog drieënhalf jaar in Ouwehands Dierenpark

Het jong werd geboren na de paring van Wu Wen en Xing Ya, reuzenpanda's die Nederland leent van China. De pandaouders mogen tot en met 2032 in Nederland blijven, maar eventuele jongen behoren toe aan China. Fan Xing moet daarom na drieënhalf jaar terugkeren naar China, om daar bij te dragen aan een internationaal fokprogramma van panda's.

Het Ouwehands Dierenpark mag vanaf deze woensdag de deuren weer openen. Dierentuinen waren net zoals talloze andere publieke locaties twee weken gesloten om de oplaaiing van het coronavirus tegen te gaan.