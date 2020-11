De Belgische duif New Kim is zondag voor 1,6 miljoen euro verkocht aan een anonieme koper uit China. Ze is daarmee de duurste duif ooit. Het vorige record stond op naam van de West-Vlaamse topduif Armando, waarvoor 1,2 miljoen euro was betaald.

New Kim is afkomstig van fokkers uit Berlaar in de provincie Antwerpen. "De koper van New Kim is dezelfde als die van Armando", zegt Nikolaas Gyselbrecht van veilingsite Pigeon Paradise (PIPA) tegen de Belgische zender VRT. "Hij gaat die twee wellicht koppelen."

Dit weekend en maandag worden op PIPA alle duiven verkocht van een familie van kwekers uit Berlaar. "In totaal zijn er 445 duiven in die collectie", zegt Gyselbrecht. "De totale collectie staat momenteel op 3,7 miljoen euro, maar er is nog maar een aantal duiven geveild."