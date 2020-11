Voor het eerst is een aanval van een goudjakhals op schapen in Nederland vastgesteld. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het dier in oktober enkele schapen doodbeet in de Ooijpolder bij Nijmegen, melden onderzoekers van het Wolvenmeldpunt en de Zoogdiervereniging vrijdag. Provincie Gelderland vergoedt de schade.

Het is pas drie keer eerder voorgekomen dat een goudjakhals ons land aandeed. De laatste keer was vorig jaar in Drenthe. In 2016 en 2017 is de soort op camera vastgelegd op de Veluwe. De goudjakhals bij Nijmegen werd eerder vlak over de grens in Duitsland gezien.

Het komt volgens de onderzoekers in Europa maar zelden voor dat een goudjakhals schapen aanvalt. De dode schapen in de Ooijpolder betroffen oude lammeren en "het langzaamste dier van de kudde", aldus de schapenhouder.

Wolven vallen wel vaak schapen aan in Nederland. Vorig jaar was de soort verantwoordelijk voor de dood van 119 schapen. Tot en met september stond die teller dit jaar op 66 aanvallen. Net zoals bij wolvenaanvallen vergoedt de provincie Gelderland de schade. De provincie vindt namelijk dat schapenhouders niet de dupe mogen zijn van de aanvallen.

De goudjakhals is een in Europa beschermde diersoort. Voor Nederland is het dier een relatief nieuwe soort. Dit betekent dat het ook nog niet is opgenomen in de Wet Natuurbescherming. Ook is er geen landelijke schaderegeling.

De goudjakhals is een middelgroot, hondachtig dier en verwant aan de wolf. Wel is de goudjakhals ongeveer half zo groot als de wolf en aanzienlijk lichter. De goudjakhals is iets sterker dan een vos, maar in vergelijking met de wolf fysiek minder goed in staat om een gezond volwassen schaap te doden.