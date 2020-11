Twee wandelaars in de Franse streek Elzas hebben in een bos een heel bijzondere ontdekking gedaan. Zij vonden een briefje dat meer dan honderd jaar geleden per postduif is verzonden. Het gaat om een Duitstalig bericht van een soldaat met informatie over militaire bewegingen van de tegenstander.

De wandelaars vonden de capsule met het briefje in een bos bij Ingersheim, een kleine gemeente in het noorden van Frankrijk.

In dit gebied werd tijdens de Eerste Wereldoorlog flink gevochten. Ingersheim hoorde in die periode bij Duitsland en niet bij Frankrijk.

De curator van het Musee Memorial Le Linge in de stad Orbey heeft de authenticiteit van het briefje vastgesteld, meldt The Guardian. Het bericht lijkt op 16 juli 1916 te zijn verzonden.

De curator spreekt van een "zeer zeldzame vondst". In de boodschap wordt gemeld dat een Duits regiment onder vuur ligt en veel verliezen heeft geleden.

Het briefje werd in september ontdekt, maar de vondst is pas afgelopen weekend bekendgemaakt. De papieren getuigenis wordt tentoongesteld in het museum, waar meer herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog zijn samengebracht.