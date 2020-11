De twee meter lange lederschildpad die in september gezien werd in de Oosterschelde is na een storm dood aangespoeld op de zuidwestkust van Denemarken, meldt Zeezoogdieren.org woensdag. Volgens de website gaat het om hetzelfde dier. Een witte vlek op het hoofd van de schildpad zou dit bevestigen.

De schildpad werd volgens de regionale Deense zender TV Syd dinsdag gevonden door een groep kleuters die aan het wandelen was langs de Waddenzee bij het plaatsje Ballum. De schildpad had een lichaamslengte van minimaal twee meter, mat een medewerker van een lokaal natuurcentrum.

De lederschildpad werd twee maanden geleden nog levend gespot voor de kust van het Zeeuwse Wilhelminadorp. Volgens Hans Verdaat, onderzoeker van Wageningen Marine Research, ging het om een volwassen exemplaar ter "formaat van een deur", zei hij in gesprek met NU.nl.

De soort leeft van nature noch in Nederlandse noch in Deense wateren. Het dier wordt aan het einde van de zomer weleens gezien in de Atlantische Oceaan rond de Britse eilanden. De schildpadden gedijen normaal gesproken in de tropen en subtropen. Ze leggen eieren op de Surinaamse en de Afrikaanse westkust.

De reptielen kunnen grote afstanden zwemmen en voeden zich onder meer met kwallen.