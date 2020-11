De eikenprocessierups heeft dit jaar minder overlast veroorzaakt dan in 2019. Er waren beduidend minder rupsen en de preventieve bespuiting van eikenbomen heeft gewerkt, meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups maandag op Nature Today.

Bovendien heeft het in de periode dat de rupsen de meeste overlast veroorzakende brandharen loslaten niet heel hard gewaaid, zodat haren en nesten niet over grote afstanden zijn verspreid, aldus het kenniscentrum.

In 2019 was 55 procent van de eikenbomen die niet preventief behandeld waren besmet met de rups. Deze zomer zaten de dieren in 33 procent van de bomen.

Van de bomen die wel met een natuurlijk bestrijdingsmiddel waren behandeld, had 15 procent een besmetting. In die bomen waren de nesten, die vol zitten met de brandharen, ook veel kleiner. De brandharen van de rups kunnen ernstige jeuk en gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen en dieren.

Het kenniscentrum verwacht dat de overlast in 2021 vergelijkbaar zal zijn met die van deze zomer, als gemeenten en natuurbeheerders preventieve maatregelen blijven nemen. Belangrijk is om de grondnesten in de buurt van eikenbomen in de gaten te blijven houden.

Na drie droge en hete zomers staat vast dat de rupsen zich graag in de koele grond terugtrekken. Daar blijven ze soms wel een jaar zitten om dan alsnog voor onverwachte, grote overlast te zorgen.