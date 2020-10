Een kameleonsoort op Madagaskar die al ruim honderd jaar niet meer is gezien, is onlangs herontdekt. Wetenschappers uit Duitsland en Madagaskar vonden enkele levende exemplaren van de bijzondere hagedis en publiceerden daar vrijdag over in het wetenschappelijke tijdschrift Salamandra.

Het gaat om de Voeltzkow's kameleon (officieel Furcifer voeltzkowi genaamd), een versie van de kameleonsoort die alleen voorkomt op het Afrikaanse eiland Madagaskar en is ontdekt en beschreven in 1893. In totaal zijn er 24 verschillende soorten van de madagaskar-kameleon.

De diverse levende exemplaren van de Voeltzkov's kameleon werden aangetroffen door wetenschappers van het Duitse onderzoeksinstituut Zoologische Staatssammlung München (ZSM) tijdens een expeditie in het noordwesten van Madagaskar.

De soort lijkt genetisch nauw verwant te zijn aan de soort Labord's kameleon die vooral in het zuidwesten van het eiland voorkomt. Beide soorten hebben een levensverwachting van ongeveer vijf maanden. Deze kameleon-soorten leven als volwassen het kortst van alle viervoeters. "Deze dieren zijn eigenlijk de eendagsvlieg van de gewervelden", aldus een van de onderzoekers.

Begin november, aan het begin van het regenseizoen, komen ze uit hun eieren en zijn na twee maanden geslachtsrijp. Mannetjes voeren felle gevechten met hun concurrenten om met zo veel mogelijk vrouwtjes te paren. Uiterlijk begin maart worden de eieren gelegd in ondergrondse holen waarna de volwassen dieren snel sterven.

De korte levensduur is volgens de onderzoekers een van de redenen dat deze soort in de afgelopen honderd jaar niet is aangetroffen. De onderzoekers hebben nu voor het eerst de vrouwtjes van de Voeltzkov's kameleon kunnen documenteren. Deze dieren vertonen kleurrijke patronen tijdens hun zwangerschap, als ze mannetjes tegenkomen of als ze gestrest zijn.

Hier een video die de onderzoekers hebben gemaakt van de Voeltzkov's kameleon