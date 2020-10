Wanneer groepen berggorilla's opsplitsen, blijven ze vriendelijk tegen elkaar wanneer ze in elkaars buurt komen. Dat schrijven biologen in het vakblad Journal of Animal Ecology. Als voormalige groepsgenoten echter te diep het territorium van een ander betreden, wordt ook een goede buur als een vijand gezien.

Gorillagroepen zijn erg hecht met elkaar. Hoe hecht deze groepen en onderlinge familiebanden ook zijn, het kan voorkomen dat gorilla's opsplitsen en in nieuwe groepen in de omgeving gaan leven.

Deze groepen leven in hun eigen territoria, waarin ze samen zoeken naar eten en samen slapen en rusten. Het territorium van een groep bestaat uit een centraal thuisgebied en een omliggend gebied. Wanneer buitenstaanders het centrale gebied betreden, worden de bewoners agressief.

Ook het omliggend gebied is vaak een no-gozone voor andere groepen. Wanneer een groep echter bestaat uit voormalige groepsgenoten of familieleden, willen de gorilla's nog weleens een oogje dichtknijpen. Dit kan zelfs tientallen jaren na het opsplitsen van een groep voorkomen.

In het begin van zo'n ontmoeting in het territorium van een groep zijn de dieren nog vrij voorzichtig. Soms laten ze bijvoorbeeld nog hun kracht zien door op hun borst te slaan.

Daarna, als de indringers oude bekenden zijn, wil het gebeuren dat de groepen vriendschappelijk met elkaar omgaan en ze hun kleintjes met elkaar laten spelen.