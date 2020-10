Fan Xing, het pandajong in Ouwehands Dierenpark, is een mannetje. Het dierenpark maakt woensdag bekend dat het geslacht onlangs is vastgesteld.

Het geslacht van de bijna zes maanden oude panda was nog niet bekend doordat hij en zijn moeder Wu Wen met rust werden gelaten.

Fan Xing, een naam die verwijst naar het wereldberoemde schilderij De sterrennacht van Vincent van Gogh, verbleef tot kort geleden met zijn moeder in het kraamhol. Inmiddels verkent Fan Xing ook de aangrenzende verblijven en sabbelt hij aan bamboe, meldt het Ouwehands Dierenpark.

Onlangs kreeg de panda een gezondheidscontrole. "Het jong is energiek, krachtig en heeft een goede motoriek", aldus José Kok van de afdeling Zoölogie. Tijdens deze gezondheidscontrole werd ook het geslacht vastgesteld.

Het jong werd geboren na de paring van Wu Wen en Xing Ya, reuzenpanda's die Nederland leent van China. De pandaouders mogen tot en met 2032 in Nederland blijven, maar eventuele jongen behoren toe aan China.

Fan Xing mag maximaal vier jaar in Nederland blijven. Daarna gaat hij naar China, waar hij zal bijdragen aan een internationaal fokprogramma om de diersoort in stand te houden.

Naar verwachting is Fan Xing half november te zien voor publiek.