Tienduizenden buizerds hebben tussen 14 en 17 oktober tijdens hun trek naar het zuiden Nederland aangedaan. Volgens de Vogelbescherming hebben de vogels diverse records gebroken.

Vogelspotters signaleren elk najaar weleens groepen van dertig of veertig buizerds. Maar groepen van honderd vogels of meer zijn uitzonderlijk, schrijft de organisatie dinsdag op de website Nature Today.

Het dagrecord voor het aantal waargenomen buizerds stond tot nu toe op 16 oktober 2010, toen Nederlandse amateur-ornithologen 1.075 exemplaren turfden op één telpost.

In de tweede week van oktober werd dit record twee maal gebroken, op 14 en 15 oktober. De recordhouder is nu het Twente Losser, waar in één etmaal 1.793 exemplaren werden geteld.

Een zwerm van ruim twaalfduizend buizerds trok over de Wadden

In totaal braken negen Nederlandse telposten in die week hun eigen dagrecord. Het is mogelijk dat sommige posten dezelfde exemplaren hebben waargenomen, erkent de Vogelbescherming. Maar toch spreekt de club van experts van "on-Nederlandse toestanden".

De grootste zwerm werd op 17 oktober waargenomen, toen meer dan 1.200 buizerds vanaf Den Helder via de eilanden Texel, Terschelling en Ameland naar de wal vlogen en daarna verder zuidwaarts vlogen.

De vogels deden een 'correctietrek', ze waren afgedwaald

De Vogelbescherming spreekt van een "correctietrek". Buizerds trekken in het najaar van het noorden naar het zuiden, omdat er 's winters in bijvoorbeeld Scandinavië geen voedsel is. De vogels zijn hierbij afhankelijk van de weersomstandigheden; zij maken bijvoorbeeld gebruik van warme lucht om te zweven en rugwind om vaart te maken.

Over het algemeen proberen buizerds zoveel mogelijk rechtstreeks naar het zuiden te vliegen. Maar door een sterke noord-oostelijke stroming dreven de vogels en masse af richting Nederland. Pas ter hoogte van de Noordzee beseffen de dieren dat ze 'fout' zitten en corrigeren zij hun vlucht naar de oorspronkelijke 'koers' richting het zuiden van Duitsland.

Het is sowieso een fijne maand voor Nederlandse vogelaars. Op Texel werd afgelopen weekend voor het eerst een zeldzame zwartkopzanger gesignaleerd, die in één ruk vanuit Noord-Amerika naar Europa is gevlogen. Dit leidde het afgelopen weekend tot een tsunami van amateur-ornithologen naar het Waddeneiland.