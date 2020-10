Honderden vogelaars zijn zondag en maandag naar Texel afgereisd om een glimp op te vangen van een zeldzame zwartkopzanger. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de zangvogel in Nederland is gesignaleerd. De politie moest maandag ingrijpen, omdat er te veel mensen op de begraafplaats waren waar het dier zich nu bevindt.

Het Noordhollands Dagblad meldt dat de politie maandag moest ingrijpen omdat de vogelaars uit Nederland en Duitsland zich niet aan de coronaregels hielden.

De zwartkopzanger is gesignaleerd in De Cocksdorp, een dorp op de noordpunt van het eiland. Lokale fotograaf René Pop was een van de eersten die het dier op camera wist vast te leggen.

Een groep enthousiaste ornithologen probeert de bezichtigingen van de vogel in goede banen te leiden. Geïnteresseerden mogen in groepen van maximaal 28 personen de begraafplaats betreden. De politie is daar echter niet gelukkig mee.

Vogelaars leven de coronaregels niet na

"Het is goed bedoeld, maar in strijd met de huidige COVID-19-maatregelen om met meer dan vier personen samen te komen", aldus een woordvoerder tegen de Texelse Courant. Bovendien gedragen veel vogelaars zich opvallend respectloos jegens de politie. "Eén vogelaar vroeg op grond van welke bevoegdheid wij hen verzochten weg te gaan."

De politie heeft gewaarschuwd bij volgende overtredingen mensen te gaan beboeten voor het niet opvolgen van de coronaregels.

De vogel kan in één ruk duizenden kilometers afleggen

De kleine vogel staat bekend om de enorme afstanden die hij kan afleggen. De zangvogels vertrekken aan het begin van de herfst uit Noord-Amerika en vliegen dan in één ruk naar warmere oorden. Ze leggen dan in een paar dagen vele duizenden kilometers af.

Voor zover bekend is de zwartkopzanger de enige kleine vogel die hiertoe in staat is. Een ander groot verschil is dat meeuwen en albatrossen, die soms ook lange stukken over water vliegen, op het water kunnen landen. Als de zwartkopzanger in zee belandt, sterft de landvogel direct.

Meestal trekken de dieren naar Zuid-Amerika of de Antillen, maar sporadisch trekken ze ook de Atlantische Oceaan.