Biologen hebben op drie plaatsen in Nederland een exotische bladvlo losgelaten, om te zien of dit kan helpen met het bestrijden van de invasieve Japanse duizendknoop. Dat meldt de universiteit van Leiden donderdag.

Na de winter moet worden gekeken of de vlo het seizoen heeft overleefd. In het voorjaar worden er weer vlooien vrijgelaten, om te kijken of zij zich nestelen in ons land en of ze zich voortplanten. Het is namelijk nog niet bekend hoe goed de vlo kan overleven in het Nederlandse klimaat.

Suzanne Lommen van de Leidse universiteit meldt in een online bericht dat er geen bijwerkingen van de proef op de natuur verwacht worden. Zo zijn er al eerdere onderzoeken gedaan met de vlo, die uitwijzen dat ze inheemse planten of belangrijke gewassen niet aantasten.

Als de vlooien in grote aantallen voorkomen op de controlemomenten, doen ze mogelijk al voldoende schade aan de duizendknoop. Over "enkele jaren" moeten de eerste resultaten van de proef duidelijk worden. Als het dier zich succesvol vestigt in Nederland, hopen de onderzoekers de vlo op meer plekken in het land uit te zetten.

Duizendknoop kwam in negentiende eeuw naar Nederland

In de negentiende eeuw bracht een wetenschapper de duizendknoop van Japan mee en plantte het in Leiden. Vanuit daar begon de plant op steeds meer plekken uit de grond te komen en zelfs inheemse planten te overmeesteren.

De planten kunnen met hun wortels onder meer fundamenten, stoepen en dijken aantasten. In sommige gevallen kan het onkruid door asfalt heen groeien. Volgens de Leidse universiteit bedraagt de schade door de plant jaarlijks miljoenen euro's.