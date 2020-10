De populaire dolfijn Fungie, die zich al sinds de jaren tachtig ophoudt voor de Ierse kust bij het plaatsje Dingle, is al een week niet gezien. Angstige dorpsgenoten zijn inmiddels een zoektocht gestart.

Onder meer met een sonar is gekeken of het dier nog wel in de wateren verblijft. Ook reddingsduikers hebben het gebied afgezocht. Ze hebben niets aangetroffen.

"Er is nog steeds hoop", zegt een van de bij de zoektocht betrokken personen tegen de media. "Als Fungie is gestorven, zouden we hem waarschijnlijk bij een van de inhammen of grotten vinden. Dus geen nieuws is goed nieuws."

Fungie kwam in 1983 naar Dingle en is nooit weggegaan. Het dier zoekt volop menselijk contact en staat erom bekend dat hij toeristen en watersporters vriendelijk benadert.

De Ierse plaats heeft de toeristische inkomsten dan ook aan de dolfijn te danken. Elke dag worden meerdere boottochten georganiseerd voor mensen die de dolfijn van dichtbij willen zien. Inwoners hebben een band met Fungie opgebouwd. Op zijn fanpagina's, waaronder Fungie Forever, stromen de steunbetuigingen binnen.

Fungie is een tuimelaar en het is mogelijk dat hij van ouderdom is gestorven. Het dier is zeker 38 jaar oud en de dolfijnensoort zou volgens SOS Dolfijn over het algemeen niet ouder dan 48 worden.

Het standbeeld dat voor Fungie is opgericht. (Foto: ANP)