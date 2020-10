De hulpdiensten hebben in het Limburgse dorp Meterik een paard uit een zwembad gered. "Een niet-alledaagse melding", twitterde het operationeel centrum van de Limburgse politie vrijdagochtend.

Het dier kon volgens de politie "door vakkundig optreden van de brandweer" op het droge worden geholpen. Het paard heeft geen verwondingen opgelopen, zegt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl.

Agenten kregen een melding over een paard dat in een tuin aan de Roothweg te water was geraakt, aldus de woordvoerder.

"Toen de agenten aankwamen, zagen ze dat een hekje van een aangrenzend weiland openstond. Het paard is via het hek vermoedelijk de tuin ingelopen en gaan staan op een zeil dat het zwembad bedekte."

"De brandweer heeft het paard uit het water kunnen krijgen door het met brandslangen naar een trapje in het zwembad te leiden", zegt de woordvoerder.

Na de reddingsactie is het paard door de eigenaar weer naar het weiland gebracht. Het hek is weer gesloten.

Volgens de woordvoerder is waarschijnlijk geen strafbaar feit gepleegd en is de zaak daarmee afgerond.