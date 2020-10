Een dierentuin in het Britse graafschap Lincolnshire heeft vijf onlangs overgenomen papegaaien uit het zicht moeten halen, omdat de dieren meerdere bezoekers de huid vol hadden gescholden. Vermoedelijk hebben de vogels elkaar tijdens de sluiting van het park de beledigende woorden aangeleerd, schreef BBC News dinsdagavond.



Lincolnshire Wildlife Park had de grijze roodstaartpapegaaien pas een maand daarvoor overgenomen.

Toen de personeelsleden ontdekten dat de dieren een vrij uitgebreid repertoire aan scheldwoorden hebben, schoten velen in de lach. Dat heeft de papegaaien vermoedelijk gemotiveerd om andermans woorden over te nemen en deze vaker te gebruiken.

Parkbeheerder Steve Nichols vertelt in gesprek met Britse media dat de papegaaien binnen twintig minuten na de heropening van het park de eerste bezoekers onder vuur hadden genomen en ze later een jong meisje hebben afgekraakt. Het is overigens niet duidelijk welke woorden de vogels gebruikten.

'Onverstandig om vogels op dezelfde plek te houden'

Volgens Nichols vonden sommige bezoekers het woordgebruik van de vogels "erg grappig". De dierentuin moest naar eigen zeggen toch ingrijpen, omdat in het aankomende weekend een grote groep kinderen in het park wordt verwacht.

"Hoewel we iedereen in deze zorgwekkende tijden aan het lachen willen krijgen, leek ons het onverstandig om de vogels op dezelfde plek te houden."

'Papegaaien zijn net als een stamkroeg met oude, tierende mannen'

Nichols vergelijkt de vijf dieren met oude mannen in een stamkroeg die constant vloeken en om elkaar lachen. Volgens hem heeft het park in de afgelopen 25 jaar talloze soortgenoten overgenomen die af en toe verkeerde woorden uitschateren, maar zijn vogels met dergelijk balorig gedrag ongebruikelijk. De dierentuin telt ruim vijftienhonderd papegaaien.

De vijf vogels zijn van elkaar gescheiden en in hokken geplaatst waar bezoekers ze niet kunnen horen. Nichols hoopt dat andere papegaaien ze netter taalgebruik aanleren.