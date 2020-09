Voor de kust van het Zeeuwse Wilhelminadorp is dinsdagmiddag in de Oosterschelde een meterslange lederschildpad gezien. De soort leeft van nature niet in Nederlandse wateren en wordt zelden levend gezien voor de Nederlandse kust.

Volgens Hans Verdaat, onderzoeker van Wageningen Marine Research, is het een volwassen of nagenoeg volwassen dier. Die kunnen tot 2,5 meter lang worden. "Het is het formaat van een deur", zegt hij in gesprek met NU.nl.

Het dier werd rond het middaguur gefilmd door de politie die voor de kust van Wilhelminadorp voer. "Het filmpje is gedeeld met collega's van me en die hebben bevestigd dat het om een lederschildpad gaat", aldus Verdaat.

"Aan het einde van de zomer worden lederschildpadden wel rond de Britse eilanden gezien en van de week zijn ook meerdere exemplaren bij Schotland gezien", legt de onderzoeker uit. "Maar dat is dan aan de kant van de Atlantische Oceaan. Af en toe spoelt er ook een aan in Nederland, maar dat zo'n schildpad levend in Nederland wordt gezien is superzeldzaam."

Schildpad in de gaten gehouden

De schildpadden (de foto bij dit artikel is ter illustratie) leven normaal gesproken in de tropen en subtropen. Ze leggen eieren op de Surinaamse en de Afrikaanse westkust.

De reptielen kunnen grote afstanden zwemmen en voeden zich onder meer met kwallen.

Het dier in de Oosterschelde wordt door Rijkswaterstaat en de politie in de gaten gehouden. Zolang de lederschildpad geen onnatuurlijk gedrag vertoont, wordt het met rust gelaten.