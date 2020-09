In de Noordzee, zo'n 80 kilometer ten noorden van Texel, is woensdag een gewone vinvis gezien, meldt Kustnieuws Nederland. De op een na grootste diersoort ter wereld is geen vaste bewoner van de Noordzee en wordt slechts sporadisch levend waargenomen voor de Nederlandse kust.

De walvis werd waargenomen vanaf een platform ter hoogte van het Friese Front, dat tientallen kilometers ten noorden van de Waddenzee ligt.

Het is pas de derde keer dat in deze eeuw een gewone vinvis in het Nederlandse deel van de Noordzee is gezien. Dat gebeurde voor het laatst in 2018 en daarvoor in 2001. Het gebeurt wel vaker dat dode gewone vinvissen aanspoelen op de Nederlandse kust.

Volgens een woordvoerder van SOS Dolfijn is er geen reden tot zorg: "Het gedrag zag er rustig uit en het dier zwom echt wel op de open Noordzee. Het normale leefgebied is in oceanen, maar het dier leeft van plankton en dat is ook in de Noordzee te vinden."

De gewone vinvis komt binnen Europa wel voor in de Golf van Biskaje en de Middellandse Zee. De soort kan 27 meter lang worden. Daarmee is de gewone vinvis iets kleiner dan de blauwe vinvis, de grootste diersoort ter wereld.