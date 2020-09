De wolf heeft zich ook gevestigd in Drenthe, meldt BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de provincies, donderdag. Daarnaast is het mogelijk dat een wolf zich deze maand ook officieel in Noord-Brabant vestigt. Om officieel van vestiging te spreken moet een wolf zich zes maanden achtereen in hetzelfde gebied bevinden.

Het is niet precies duidelijk in welk gebied de Drentse wolf zich heeft gevestigd, maar wel zijn meer dan zes maanden achter elkaar sporen van het roofdier gevonden.

De wolf is de laatste maanden in een "ruim gebied" aan beide kanten van de A28 tussen Emmen en Drachten gezien en BIJ12 noemt dat "bijzonder, aangezien snelwegen een barrière kunnen vormen voor wolven".

In het zuidoosten van Brabant bevindt zich sinds eind maart een wolf op de Groote Heide. Als deze er eind september nog zit, dan is officieel sprake van vestiging. Het dier is ook in Limburg geweest.

De wolf is afkomstig uit de Frans-Italiaanse alpen en in juni meldde BIJ12 dat het voor het eerst was dat een Alpiene wolf in Nederland was gesignaleerd. Daarvoor waren alle wolven in Nederland afkomstig uit Centraal-Europa.

Op de Veluwe leven meerdere wolven

Ook op verschillende delen van de Veluwe leven nog altijd wolven. Op de Noord-Veluwe leeft een roedel, maar hoe groot die precies is, is niet duidelijk. Volgens BIJ12 zou de groep uit negen wolven kunnen bestaan: twee ouders, drie jonge wolven die geboren zijn in 2019 en vier welpen die afgelopen voorjaar zijn geboren.

Een van de wolven die in 2019 in de roedel werden geboren leeft inmiddels op het zuidwestelijke deel van de Veluwe (zie video). Als de wolvin zich eind dit jaar nog steeds in het gebied bevindt, is er sprake van vestiging en dat zou de eerste in Nederland geboren wolf zijn die in ons land een nieuw territorium vindt.

Op de Midden-Veluwe leeft nog altijd een vrouwtjeswolf alleen. BIJ12 heeft geen aanwijzingen dat het roofdier een partner heeft.