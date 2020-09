In het zuidwesten van de Verenigde Staten zijn sinds medio augustus duizenden vogels dood uit de lucht gevallen, melden internationale media donderdag. Mogelijk dwingen de zware bosbranden in Californië en Oregon de vogels om een andere route te vliegen dan gebruikelijk, en raken zij daardoor van slag.

In bepaalde zuidwestelijke staten koelde het de laatste weken flink af. De impact van die temperatuurwisseling wordt onderzocht, schrijft BBC News.

Met name trekvogels die naar het zuiden vliegen om te overwinteren lijken te zijn getroffen. Beelden van de dode dieren in de staten New Mexico, Arizona, Colorado, Texas, Arizona en het iets noordelijker gelegen Nebraska werden online massaal gedeeld.

Professor Martha Desmond van de University of New Mexico schat dat de hoeveelheid gestorven vogels al in de miljoenen ligt.

Vooralsnog zijn veel dode grasmussen, zwaluwen en vliegenvangers aangetroffen. Ze zouden vreemd gedrag hebben vertoond voor hun dood. Veel van de vogels zouden uitgemergeld zijn en mogelijk de hongerdood zijn gestorven.

Noord-Amerika verloor miljarden vogels in laatste vier decennia

Plotselinge vogelsterfte is geen onbekend fenomeen in de Verenigde Staten. Wetenschappers schreven vorig jaar dat sinds 1970 in heel Noord-Amerika zo'n drie miljard vogels zijn verdwenen. De mens zou daarvoor verantwoordelijk zijn.

Wetenschappers hebben Amerikanen gevraagd de dode vogels naar onderzoekscentra te brengen, voor verder onderzoek.