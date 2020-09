Een grasmus in de regio Utrecht heeft positief getest op het westnijlvirus. Het is de eerste keer dat dit virus in Nederland is aangetroffen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag.

Het westnijlvirus komt vooral voor bij vogels en wordt overgedragen door muggen. Het virus kan echter ook op mensen of zoogdieren, zoals paarden, worden overgedragen. Net als het coronavirus is het westnijlvirus een zoönose, een virus dat van dier op mens overgedragen kan worden.

De grasmus werd eind augustus gevangen en getest in het kader van een onderzoek naar een waarschuwingssysteem, dat de introductie van exotische virussen zo vroeg mogelijk moet signaleren. Tot nu toe zijn dit jaar in totaal ruim duizend wilde vogels getest.

De grasmus is de eerste vogel in Nederland die positief op het westnijlvirus heeft getest. In eerdere jaren troffen onderzoekers bij meerdere vogels in ons land wel antistoffen aan. Dit betekent dat de vogels eerder geïnfecteerd zijn geweest.

Grasmussen komen vanaf april naar Nederland om te broeden. Rond deze tijd vertrekken ze weer terug naar Afrika.

Westnijlvirus maakt mensen meestal niet ziek

Mensen kunnen via geïnfecteerde muggen met het westnijlvirus besmet raken. Die muggen zijn op hun beurt besmet geraakt doordat zij zich voeden op besmette vogels.

Personen die het westnijlvirus oplopen, worden meestal niet ziek. Zo'n 80 procent krijgt volgens het RIVM helemaal geen klachten. De rest krijgt te maken met milde symptomen, zoals koorts en griepachtige klachten.

Het westnijlvirus vindt zijn oorsprong in Afrika. In de afgelopen decennia heeft het virus zich echter verspreid over grote delen van de wereld. Eind jaren vijftig dook het virus op in Albanië en daarmee ook voor het eerst in Europa. Dit leidde echter tot weinig uitbraken.

Deze eeuw komen uitbraken steeds vaker voor. Zo dook het virus op in grote delen van Italië, Oost-Europa en de Verenigde Staten. De toename hangt volgens het RIVM waarschijnlijk samen met de combinatie van zeer hoge temperaturen en de aanwezigheid van veel muggen en vogels.