Nederland heeft er een nieuwe miersoort bij: de viervlekmier. Dat maakte radioprogramma Vroege Vogels zondagochtend bekend.

De mier werd ontdekt door insectenkenner John Cox bij het Brabantse riviertje de Dommel. Het dier is waarschijnlijk door klimaatverandering naar Nederland gekomen, aldus deskundigen van EIS Kenniscentrum Insecten.

De mier is te herkennen aan vier lichte vlekjes op zijn zwarte achterlijf en aan een rood borststuk. Bijzonder aan het insect is dat hij geen mierenhoop maakt in de grond, maar zich nestelt in dode takken hoog in loofbomen.

Cox ontdekte de mier bij toeval, toen hij met een tak en een vangnet op bomen aan het kloppen was om te zien wat voor beestjes erin leven. Hoewel de mier vroeger nog wel in België is gezien, is het dier daar recentelijk niet aangetroffen. "Maar je moet echt puur geluk hebben", aldus Cox tegen Vroege Vogels. "Dit was zo’n enorm toeval."

André van Loon van EIS Kenniscentrum Insecten is blij met de ontdekking van de viervlekmier. "We kennen hier maar zeventig verschillende mierensoorten, dus als er daar nu een bij komt, ben ik daar wel blij mee. En het is een mooie mier, en gelijk mysterieus omdat we moeilijk bij de nesten kunnen komen en er dus ook relatief weinig van weten."

De populatie in Brabant is tot dusver de enige bekende van de viervlekmier in Nederland.