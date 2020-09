Een bejaarde koningspython in de dierentuin van de Amerikaanse stad Saint Louis (Missouri) heeft haar verzorgers verrast door zeven bevruchte eieren te leggen zonder dat ze in 15 jaar een mannetje heeft gezien, zo meldt de BBC.

Het gebeurt wel vaker dat pythons nageslacht produceren zonder seks te hebben gehad, maar de ouderdom van de slang maakt deze geboorte uniek, aldus het hoofd van de reptielenafdeling van de dierentuin. "Het is uitzonderlijk dat een slang van deze leeftijd in staat is om bevruchte eieren te produceren."

De slang werd in 1961 aan de dierentuin geschonken, het beest werd toen geschat op een jaar of drie. Met zo'n 62 jaar is ze volgens de dierentuin de oudste koningspython ter wereld die in gevangenschap wordt gehouden.

Op 23 juli werden de eieren ontdekt, zo schrijft de dierentuin in een Facebook-post. Drie van de zeven eieren worden momenteel in een incubator verzorgd, de verwachting is dat ze binnen een maand uitkomen.

Pythons, maar ook ratelslangen en komodovaranen, kunnen zich maagdelijk voortplanten. Slangen kunnen echter ook sperma van een eerdere paring opslaan voor een latere bevruchting. Genetische tests zullen uitwijzen of er in dit geval een vader in het spel is.