In het afgelopen jaar zijn in de Oosterschelde meerdere keren parende bruinvissen gezien, meldt Stichting Rugvin donderdag. Parende bruinvissen zijn zeer zeldzaam in Nederland.

Waar normaal gesproken maar een klein deel van de bruinvissen boven water te zien is, maken de mannelijke dieren tijdens de paartijd hoge sprongen. Het team van Stichting Rugvin observeerde sinds april acht keer dat een mannetje zo'n sprong boven water maakte.

Volgens de stichting komt het gedrag van de bruinvissen in de Oosterschelde overeen met dat van parende bruinvissen langs de westkust van de Verenigde Staten. Het is uiterst zeldzaam dat de bruinvissen dit gedrag in Nederlandse wateren vertonen.

In mei meldde Stichting Rugvin nog dat het goed ging met de bruinvissen in de Oosterschelde door de relatieve rust door de coronacrisis. De rust zorgde ervoor dat de dieren in grotere groepen en voor een langere tijd op één plek bleven en ongestoord op vissen konden jagen.

"Voor de coronacrisis kwamen we normaal gesproken een of twee bruinvissen tegen. Heel af en toe waren dat er vier of vijf, maar dan een beetje uit elkaar en nooit voor langere tijd. Maar nu zijn het er veel meer, wel tien tot vijftien op één plek", aldus directeur Frank Zanderink van Stichting Rugvin. "Ik doe ruim vijftien jaar onderzoek naar dit dier, maar dit heb ik nog niet eerder gezien."