De regering van Zimbabwe heeft per onmiddellijke ingang de mijnbouw verboden in alle nationale parken. Milieuactivisten demonstreerden toen bleek dat twee Chinese bedrijven onterecht toestemming hadden gekregen om steenkool te winnen in het grootste nationale park van het land, Hwange.

De licenties aan de bedrijven zouden onrechtmatig zijn verstrekt. Er zou vooraf niet zijn voldaan aan de milieueisen en ook deden de bedrijven al boringen nog voordat de vergunningen rond waren.

Dinsdag meldde de Zimbabwaanse minister van Mijnbouw dat de vergunningen van de twee bedrijven per direct worden ingetrokken. Ook eerder verstrekte vergunningen voor mijnbouw in nationale parken worden ongeldig verklaard. Het is onduidelijk om hoeveel licenties dit gaat.

In Hwange wonen meer dan vijftigduizend olifanten en bedreigde diersoorten als de zwarte neushoorn en de Afrikaanse hyena. Het park kent de grootste concentratie olifanten ter wereld. Naast de schade die de mijnbouw zou aanrichten bij de dieren, vreesden lokale bewoners dat de mijnbouw de populariteit van het toerisme in de regio zou aantasten.