Een butskopjong dat werd gezocht in de Westerschelde is dinsdagavond dood aangetroffen bij Borssele. Het jong had een grote wond en miste de staart. Mogelijk is het dier overleden door een aanvaring, meldt SOS Dolfijn.

De organisatie schrijft dat het kalf wordt overgebracht naar de Universiteit Utrecht voor nader onderzoek.

Maandag werd een andere dode butskop aangetroffen op het strand in Terneuzen. Dat was mogelijk de moeder van het dinsdag gevonden butskopjong. Waarschijnlijk is ook zij bij een aanvaring omgekomen.

Het is zeer zeldzaam dat butskoppen, die behoren tot de spitssnuitdolfijnen, worden aangetroffen in Nederlandse wateren. De zeezoogdieren leven normaal gesproken in diepe zeeën, waar ze op 2 tot 3 kilometer diepte jagen op reuzeninktvissen.

In de afgelopen weken spoelden in Europese wateren verschillende butskoppen aan.

De meeste dieren overleefden dit niet, liet SOS Dolfijn eerder aan NU.nl weten.