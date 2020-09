In Diergaarde Blijdorp is een zeer bedreigde antillenleguaan uit het ei gekropen. De ouders hadden in mei een aantal eieren begraven, die verzorgers uit voorzorg in de broedmachine hadden gelegd. Na 98 dagen werd een leguaantje geboren.

Het dier was bij de geboorte, met de staart meegerekend, 24,5 centimeter lang; zijn lijfje mat 7,7 centimeter. Het jong is nu nog lichtgroen van kleur en zal in de loop der jaren steeds donkerder worden.

Voorlopig is het jonkie, waarvan het geslacht nog niet bekend is, nog niet te zien. De ouders zijn te bewonderen in het Natuurbehoudscentrum in het Oceanium van Blijdorp.

De antillenleguaan komt binnen het Caribisch deel van Nederland tegenwoordig alleen nog maar voor op Sint-Eustatius.

48 Bedreigde antillenleguaan uit het ei gekropen in Diergaarde Blijdorp

Veel leguanen zijn gestorven door orkanen of auto's

De dieren worden met uitsterven bedreigd doordat het leefgebied kleiner wordt en doordat honden, katten en geiten de dieren aanvallen. Ook hebben de orkanen Irma en Maria in 2017 veel van de nog zeshonderd dieren het leven gekost.

Ook komen leguanen vaak om het leven als verkeersslachtoffers. Daarnaast wordt de antillenleguaan bedreigd door de gewone groene leguaan die vroeger niet op het eiland te vinden was. Ze zijn forser gebouwd en dus geduchte tegenstanders van de inheemse soort.

Ouders mochten meevliegen met premier Rutte

De IUCN, 's werelds grootste organisatie voor natuurbescherming, heeft in 2014 een actieplan opgesteld om deze diersoort voor uitsterven te behoeden. Omdat Diergaarde Blijdorp veel ervaring en expertise heeft in het fokken met reptielen, heeft de dierentuin de fok van de antillenleguanen op zich genomen. Blijdorp is een van de weinige diergaardes in Europa die deze soort hebben.

De ouders van de nieuwe leguaan mochten twee jaar geleden bij hoge uitzondering met premier Mark Rutte meevliegen in het regeringsvliegtuig na zijn bezoek aan Caribisch Nederland.