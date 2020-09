Olifant Kaavan, die al ruim 35 jaar wordt vastgehouden in een dierentuin in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, is gezond genoeg om te verhuizen naar een andere dierenopvang, mogelijk in Cambodja. In mei werd de dierentuin waar het dier werd vastgehouden op last van de rechter gesloten vanwege het systematisch slecht verzorgen van hun dieren.

Dierenactivisten omschrijven Kaavan vaak als de eenzaamste olifant ter wereld. Sri Lanka gaf het dier in 1985 cadeau aan Pakistan om de onderlinge betrekkingen te verbeteren. Sinds 1990 woonde de olifant met zijn partner Saheli in de Marghazar Zoo.

Kaavan werd helemaal alleen opgesloten toen Saheli in 2012 overleed. Al snel begon de olifant symptomen te vertonen van eenzaamheid, verveling, stress en slapeloosheid. Ook werd hij steeds agressiever tegen verzorgers. Hierdoor moest hij steeds vaker voor korte tijd worden vastgelegd aan kettingen.

Dierenartsen van dierenrechtenorganisatie Four Paws zeiden vrijdag na de medische keuring dat Kaavan lijdt aan overgewicht, ondanks dat er ook tekenen zijn van ondervoeding. Bovendien waren zijn nagels overgroeid en gescheurd, omdat zijn verblijf niet de juiste ondergrond had. Toch is zijn gezondheid volgens de experts voldoende om te worden verhuisd.

De inmiddels gesloten Marghazar Zoo in Pakistan is berucht vanwege de slechte omstandigheden waaronder dieren er verbleven. Volgens dierenorganisatie Four Paws 'verdwenen' de laatste paar jaar ten minste vijfhonderd dieren uit de dierentuin. De Marghazar Zoo wordt nu tijdelijk beheerd door de lokale autoriteiten.

105 Medisch team onderzoekt 'eenzaamste olifant ter wereld' voor verhuizing

Dierenactivisten starten campagne voor vrijlating

In 2016 begonnen dierenactivisten, onder wie de Amerikaanse zangeres Cher, een campagne om Kaavan te bevrijden uit de Pakistaanse dierentuin. Een petitie om de olifant te bevrijden werd ruim 400.000 keer ondertekend.

De nieuwe verblijfplaats van Kaavan wordt mogelijk een olifantenopvang in Cambodja, die eerder al tientallen andere olifanten redde. De verhuizing van Kaavan is niet zonder risico en moet volgens de dierenorganisatie goed worden gepland. Het is nog onduidelijk wanneer de olifant de verhuizing naar zijn nieuwe opvang zal maken.