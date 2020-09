In de Semoisvallei in de Belgische Ardennen heeft een onbemande camera een lynx waargenomen. Natuurvereniging Landschap zegt vrijdag dat de beelden bewijzen dat de katachtige zich gevestigd heeft in het gebied.

Er werden al eerder waarnemingen gerapporteerd, maar de eind augustus gemaakte foto is volgens de natuurvereniging onomstotelijk bewijs.

De lynx, die zo groot is als een herdershond, is al bijna twee eeuwen niet meer in de Belgische natuur gezien. "Lynxen leven het grootste deel van het jaar solitair en gebruiken territoria die 100 tot 1.000 vierkante kilometer groot zijn, gemiddeld dus pakweg 50.000 hectare. De territoriumgrootte is vergelijkbaar met die van wolven of overtreft die zelfs, maar in tegenstelling tot wolven zijn lynxen eenzaten", aldus Landschap.

Experts hebben de foto (niet de foto bij dit artikel) geanalyseerd en vastgesteld dat het om een volwassen exemplaar gaat. Doordat de afgelopen jaren al meerdere lynxen werden gespot door mensen, maar hier nooit hard bewijs voor is gevonden, valt volgens de natuurvereniging niet uit te sluiten dat de lynx al jarenlang in de Ardennen verblijft "of er minstens met enige regelmaat op bezoek is".

Het is niet bekend waar het op beeld vastgelegde dier precies vandaan komt. Het is mogelijk "een uitvloeisel van recente of zelfs oudere herintroductieprojecten in Duitsland", waar naar schatting alweer 140 lynxen voorkomen. "Maar deze lynx of haar voorouders kunnen net zo goed uit Frankrijk komen, want ook daar leeft een populatie die het resultaat is van herintroductie."

De precieze locatie van het dier wordt niet prijsgegeven. De natuurvereniging is blij met de aanwezigheid van de lynx. "Net als de wolf was deze superpoes in vroeger eeuwen een vaste bewoner van ons land."