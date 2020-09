De elf jonge olifanten die vrijdag dood aangetroffen werden in Zimbabwe, zijn vermoedelijk gestorven nadat zij een bacteriële infectie opliepen. Dat blijkt dinsdag uit voorlopige onderzoeksresultaten.

De mysterieuze dood van de olifanten leidde tot veel zorgen, mede doordat buurland Botswana eerder meldde dat in juni honderden olifanten door onbekende oorzaak waren gestorven.

Het vermoeden is dat de olifanten in Zimbabwe een infectie hebben opgelopen toen ze op zoek waren naar voedsel, meldt een ambtenaar van de Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority.

Door de hoge temperaturen in de zomer ontstaat er een tekort aan eten. Jonge olifanten kunnen daardoor niet bij de hoogste bladeren in de bomen komen en gaan dan op de grond op zoek naar eten. Waarschijnlijk hebben ze op die manier de infectie opgelopen.

Het is echter nog niet duidelijk om wat voor bacteriële infectie het precies gaat; dat wordt nog onderzocht. Stroperij en vergiftiging worden al wel uitgesloten. Er zijn tot dusver geen overeenkomsten gevonden tussen de gestorven olifanten in Zimbabwe en die in Botswana.

In Zimbabwe leven circa 80.000 olifanten, naar schatting ongeveer 20 procent van alle olifanten n Afrika. De grootte van de populatie neemt snel af. Dit komt vooral door een combinatie van stroperij, illegale jacht en droogte.