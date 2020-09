Parkbeheerders in Zimbabwe onderzoeken de mysterieuze dood van elf olifanten in een bos in het noorden van het land, zegt een woordvoerder van het parkstelsel zondag tegen AP. Buurland Botswana kampte al met soortgelijke problemen; daar zijn in juni ruim 350 olifanten om onbekende redenen gestorven.

De parkbeheerders onderzoeken momenteel de doodsoorzaak en hebben bloedmonsters bij de olifanten afgenomen. De dieren zijn gevonden in het Pandamasue Bos, tussen Hwange National Park en Victoria Falls.

Alle olifanten zijn gevonden met intacte slagtanden, waardoor vergiftiging door stropers uitgesloten lijkt te zijn. In de afgelopen jaren vergiftigden stropers vaker olifanten om hun slagtanden te verkopen op de illegale markt.

"We kunnen de doodsoorzaak pas bevestigen als het onderzoek is afgerond", zegt woordvoerder Tinashe Farawo tegen AP. Maar de parkautoriteiten sluiten ook vergiftiging met cyanide uit, omdat aasgieren die van de olifanten aten nog gezond zijn.

Buurland maakt buitengewone olifantensterfte mee

De raadselachtige sterfte in Zimbabwe toont veel gelijkenissen met olifantensterfte in buurland Botswana. Daar kwamen in juni ruim 350 olifanten om door onbekende redenen. Parkautoriteiten gissen nog altijd naar de doodsoorzaak.

Niall McCann, directeur van de Britse natuurbeschermingsorganisatie National Park Rescue, sprak eerder in The Guardian van een "ongekende olifantensterfte". Parkbeheerders dachten eerst dat de dieren miltvuur hadden opgelopen, een bekende doodsoorzaak voor de dieren. Ditmaal zou dat uitgesloten zijn.

Lokale bewoners in Botswana hebben volgens de Britse krant wel opgemerkt dat diverse olifanten in cirkels zouden hebben gelopen voordat ze stierven. "Dat wijst op een beperking binnen het zenuwstelsel", aldus McCann.

Botswana heeft met zo'n 156.000 dieren 's werelds grootste olifantenpopulatie, Zimbabwe staat met 85.000 olifanten op de tweede plek. Vorig jaar kwamen er zo'n tweehonderd olifanten om door voedselgebrek als gevolg van aanhoudende droogte.