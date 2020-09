40 dode dolfijnen zijn sinds woensdag aangespoeld in Mauritius, melden de autoriteiten vrijdag. Het is nog niet bekend of ze zijn gestorven als gevolg van de recente olieramp voor de kust, maar het is wel duidelijk dat het om een bijzonder groot aantal dolfijnen gaat.

Een bulkcarrier liep op 25 juli vast op een koraalrif voor de kust van het Afrikaanse land. Twee weken later begon het schip olie te lekken. Zo'n 1.000 ton olie belandde in het water. Ongeveer 3.000 ton olie is uit het vaartuig gepompt.

De dode dolfijnen zijn gevonden in de buurt van plek waar de olieramp plaatsvond. Of ze door het ongeval met het Japanse schip zijn doodgegaan, is nog niet bekend. Op de dolfijnen worden momenteel autopsies uitgevoerd.

De autoriteiten maakten donderdag bekend dat uit de voorlopige autopsieresultaten van de eerste twee onderzochte dolfijnen blijkt dat ze wonden hadden. Er zijn bij deze dieren geen oliesporen gevonden. De komende dagen worden meer autopsieresultaten verwacht.

De olie lekte in de wateren nabij twee natuurgebieden met bijzondere mariene ecosystemen en een moerassig natuurgebied op de kust. Het komt in Mauritius zelden voor dat meerdere dode dolfijnen worden gevonden. De voorlaatste keer was volgens BBC News in mei 2019. Toen ging het om twee dolfijnen.

