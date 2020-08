De butskoppen die donderdagavond en vrijdag in de Oosterschelde zijn gezien, zijn daarna niet meer waargenomen, vertelt woordvoerder Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn maandag aan NU.nl. In de laatste weken is volgens de organisatie sprake van "massale" sterfte van spitssnuitdolfijnen in Europese wateren. De kans dat de butskoppen in de Oosterschelde overleven, is dan ook klein.

"We zien de afgelopen weken op verschillende plekken in Europa spitssnuitdolfijnen massaal aanspoelen en overlijden", vertelt Van den Berg. De butskop behoort tot de spitssnuitdolfijnen.

Ruim twee weken geleden werden voor de Britse kust twee butskoppen gezien. Zondag werden de walvisachtigen ook gezien in de buurt van de haven van Glasgow.

Vorige week spoelden zeven butskoppen aan op de Ierse kust. Ook op de Roggenplaat (Oosterschelde), in Wenduine (België) en in Lowestoft en Portsmouth (beide Engeland) spoelden recent spitssnuitdolfijnen aan. Het is niet duidelijk waardoor de dieren aanspoelen.

Het is ongebruikelijk dat spitssnuitdolfijnen levend in de zuidelijke Noordzee worden gezien. De zeezoogdieren leven normaal gesproken in diepe zeeën, waar ze op 2 tot 3 kilometer diepte jagen op reuzeninktvissen.

In de enkele tientallen meters diepe Oosterschelde vinden ze dergelijk voedsel niet. SOS Dolfijn houdt dan ook sterk rekening met het scenario dat de 8 tot 9 meter lange dieren het niet gaan overleven.

'Spannend' voor butskop om door kering te zwemmen

"Ik zou graag een positieve reactie geven, maar het loopt vaak minder goed af", aldus Van den Berg. Het lukt walvisachtigen ook vaak niet om de Oosterschelde uit te zwemmen, omdat ze het "spannend" vinden om door de Oosterscheldekering te zwemmen.

"Bruinvissen zie je wel naar binnen zwemmen, maar eigenlijk nooit naar buiten zwemmen. Een bultrug heeft dat wel een keer gedaan, maar die zijn avontuurlijker dan bijvoorbeeld butskoppen. Dat zijn schuwe dieren", legt Van den Berg uit.

SOS Dolfijn blijft in ieder geval maandag de Oosterschelde in de gaten houden en probeert een rustige omgeving rondom de dieren te creëren als ze gezien worden. "Eenmaal gestrand wordt het wel een moeilijk verhaal", aldus Van den Berg.