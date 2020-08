De Somalische olifantsspitsmuis is vorig jaar voor het eerst sinds 1968 weer door wetenschappers waargenomen, terwijl zij in de veronderstelling waren dat de diersoort was verdwenen. De soort blijkt nog steeds in Djibouti te leven.

In een onderzoek dat dinsdag in het wetenschappelijke tijdschrift PeerJ is gepubliceerd, staat dat in Djibouti twaalf Somalische olifantsspitsmuizen zijn waargenomen.

De diersoort werd er herontdekt na meerdere tips en hulp van de lokale bevolking. Eerdere waarnemingen van het zoogdier waren uit buurland Somalië afkomstig. Volgens de onderzoekers leeft het dier mogelijk ook in Somalië en Ethiopië.

Tot de vondst in Djibouti was alle wetenschappelijke informatie over de soort afkomstig van 39 dieren die honderden jaren geleden zijn gevangen en nu worden bewaard in musea. Er zijn nu voor het eerst beelden van een levende Somalische olifantsspitsmuis gemaakt.

Het dier heeft een kenmerkende snuit in de vorm van een slurf voor het opzuigen van mieren. De olifantsspitsmuis kan een snelheid van 30 kilometer per uur bereiken.

De onderzoekers gebruikten in Djibouti een mix van pindakaas, havermout en gist om het dier te lokken. Uiteindelijk zagen ze twaalf Somalische olifantsspitsmuizen. Om meer over ze te leren, wordt in 2022 opnieuw onderzoek gedaan.