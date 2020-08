Een zeldzame spitssnuitdolfijn is maandagochtend dood aangespoeld bij het eiland Roggenplaat nabij de Oosterscheldekering. Het gaat waarschijnlijk om het dier dat vorige week bij Wassenaar en later bij Zandvoort is gezien, zo zegt SOS Dolfijn.

Het kadaver wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht om de doodsoorzaak te achterhalen.

Eerder deze maand spoelde op het strand in het Belgische Nieuwpoort eveneens een spitssnuitdolfijn aan. Deze dolfijn leefde nog en werd naar zee gebracht. Een dag later is dit dier alsnog dood aangetroffen bij Wenduine.

"Genetisch onderzoek moet aantonen of er een relatie tussen beide dieren is", meldt SOS Dolfijn. De spitssnuitdolfijnen waren vrouwtjes van dezelfde grootte. Volgens SOS Dolfijn zijn spitssnuitdolfijnen diepzeedieren. Als ze in de Noordzee terechtkomen, gaat het vaak om in de problemen geraakte dieren die moeilijk kunnen overleven.

In 2017 is voor het laatst een levende spitssnuitdolfijn in Nederland aangespoeld. SOS Dolfijn legt uit dat bij stranding hulp vaak niet mogelijk blijkt.